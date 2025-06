Trump | guardia nazionale?gran decisione

In un momento di crisi, le parole di Trump risuonano con fermezza e decisione, sottolineando l'importanza di azioni tempestive per garantire la sicurezza. La sua dichiarazione sulla decisione di inviare la Guardia Nazionale in California apre un dibattito acceso sulla gestione delle rivolte e sulla leadership locale. Ma cosa ne pensano realmente gli abitanti di Los Angeles? La verità emerge dalle immagini e dai fatti: è ora di fare chiarezza.

19.00 "Abbiamo preso un'ottima decisione inviando la Guardia Nazionale ad affrontare le violente rivolte istigate in California.Se non l'avessimo fatto,Los Angeles sarebbe stata completamente annientata": lo scrive Trump su Truth. "L'incompetente 'governatore' Gavin Newscum e la 'sindaca' Karen Bass -prosegue- dovrebbero dire:'Grazie presidente Trump, sei così meraviglioso, senza di te non saremmo nulla, signore'. Basta guardare le foto e i video della violenza.Insieme renderemo l'America di nuovo grande!". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Trump Guardia Nazionale Decisione

California denuncia Trump per uso federale della Guardia Nazionale tra proteste - La California si prepara a sfidare Trump in tribunale, annunciando una causa contro l'ordine di impiego federale della Guardia Nazionale durante le proteste per le politiche migratorie.

Sabato sera Trump ha deciso di mandare la Guardia Nazionale a Los Angeles contro la volontà delle autorità locali: è una decisione che ha a che fare soprattutto con la politica, e non con la necessità di mantenere l’ordine in città Partecipa alla discussione

Infuriano le proteste a Los Angeles contro la repressione dell'#immigrazione voluta da Donald #Trump e la sua decisione di dispiegare la Guardia Nazionale contro la volontĂ dei leader eletti dello Stato. Partecipa alla discussione

Trump, presa grande decisione con invio guardia nazionale - "Abbiamo preso un'ottima decisione inviando la Guardia Nazionale ad affrontare le violente rivolte istigate in California. Leggi su msn.com

La California fa causa a Trump per la Guardia Nazionale a Los Angeles - ROMA – La miccia l’ha accesa Donald Trump, ma la California non ha intenzione di restare in silenzio. Leggi su dire.it

Cos’è la Guardia nazionale e perché Trump la manda a Los Angeles? La città è un campo di battaglia - La Guardia Nazionale è suddivisa in due rami: l’Army National Guard, collegata all’Esercito, e l’Air National Guard, collegata all’Aeronautica. Leggi su tag24.it