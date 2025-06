Trump giovedì nuovo round con l' Iran sul nucleare

Donald Trump ha annunciato per giovedì una nuova riunione con l'Iran sul nucleare, affermando che si tratta di un negoziatore "tosto".

Zelensky: "L'incontro in Turchia può far finire la guerra". Trump valuta di andare giovedì a Instanbul - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato su Telegram che un incontro in Turchia con Recep Tayyip Erdogan potrebbe rappresentare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra.

Da giorni circolano notizie contraddittorie sui negoziati per l'accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran. L'Iran non ha ancora abbandonato l'accordo, nonostante quanto riportato dai titoli, ma l'indecisione di #Trump potrebbe rivelarsi disastrosa. http://mondoweiss.n Partecipa alla discussione

Teheran scommette su Trump. I colloqui sul nucleare tornano a Roma. Probabilmente perchè l'Iran è convinto di ottenere molto. L'America non fa più paura ai suoi avversari, che la vedono come prevedibile Partecipa alla discussione