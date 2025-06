Trump evoca l’arresto di Newsom e parla di insurrezione L’America sull’orlo della militarizzazione interna

Trump evoca l’arresto di Newsom e parla di insurrezione, portando l’America sull’orlo della militarizzazione interna. In un’affermazione audace, l’ex presidente ha dichiarato: “Io lo farei” quando gli è stato chiesto se Gavin Newsom, governatore della California, dovrebbe essere arrestato per aver ostacolato i raid anti-immigrati. Ma non si è fermato qui: Trump ha aggiunto un’espressione che ha acceso il dibattito politico e istituzionale, alimentando tensioni crescenti nel Paese.

Donald Trump ha superato una nuova soglia. In una dichiarazione destinata a pesare non solo sul piano politico ma anche su quello istituzionale, l’ex presidente ha risposto con un netto “Io lo farei” alla domanda se Gavin Newsom, governatore della California, andrebbe arrestato per aver ostacolato i raid anti-immigrati condotti dalle autorità federali. Ma non è stata solo quella frase a scuotere il dibattito. Trump ha aggiunto un’espressione che potrebbe trasformare la crisi in qualcosa di ben più grande: ha definito i manifestanti di Los Angeles “insurrezionisti”. Non è una parola qualsiasi. Non è un insulto improvvisato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump evoca l’arresto di Newsom e parla di insurrezione. L’America sull’orlo della militarizzazione interna

