Trump difende mossa a LA ' non voglio una guerra civile'

In un momento di intensa tensione, Donald Trump si schiera fermamente contro il rischio di una guerra civile, difendendo la sua decisione di dispiegare la guardia nazionale a Los Angeles durante le proteste anti-immigrati. Convinto di aver agito nel miglior interesse del paese, Trump sottolinea di aver fatto "la cosa giusta" per evitare un'escalation di violenza e non esclude di aumentare ulteriormente la presenza militare se la situazione lo richiederĂ .

Donald Trump ha difeso la sua decisione di dispiegare la guardia nazionale a Los Angeles contro le proteste per i raid anti-immigrati, convinto di non aver avuto scelta e di aver fatto "la cosa giusta" contro proteste che avrebbero potuto portare ad una "insurrezione". "Non voglio una guerra civile", ha detto. Il presidente si è detto inoltre pronto a mobilitare piĂą uomini della guardia nazionale se necessario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump difende mossa a L.A., 'non voglio una guerra civile'

