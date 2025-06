Trump ' arrestare governatore della California? Io lo farei'

In un dibattito acceso, Donald Trump ha dichiarato che, se fosse al potere, arresterebbe il governatore della California Gavin Newsom per la sua opposizione all'uso della guardia nazionale contro le proteste. Una provocazione che accende ulteriormente le tensioni politiche e mette in evidenza le forti divisioni negli Stati Uniti. Ma cosa potrebbe succedere se questa ipotetica scena diventasse realtà?

Donald Trump evoca l'arresto di Gavin Newsom per la sua opposizione all'uso della guardia nazionale contro le proteste per i raid anti immigrati. "Io lo farei", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se lo zar del confine Tom Homan dovrebbe arrestare il governatore della California. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'arrestare governatore della California? Io lo farei'

