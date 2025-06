Trump | a Los Angeles il problema sono gli insorti meritano la prigione

Durante le recenti tensioni a Los Angeles, Donald Trump ha puntato il dito contro gli insorti, descrivendoli come agitatori professionisti e persone cattive meritevoli di carcere. Le sue parole accendono un dibattito acceso sui modi più efficaci per garantire la sicurezza e preservare l’ordine pubblico. In un clima di forte polarizzazione, il ruolo della leadership diventa cruciale nel definire il futuro delle proteste e della convivenza civile.

Milano, 9 giu. (askanews) - "Le persone che stanno causando il problema sono agitatori professionisti, sono insorti. Sono persone cattive, dovrebbero essere in prigione". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la responsabilità dei disordini a Los Angeles agli "insorti", dopo aver inviato truppe della Guardia Nazionale per sedare le proteste contro i raid sull'immigrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: a Los Angeles il problema sono gli insorti, meritano la prigione

In questa notizia si parla di: Sono Insorti Trump Angeles

Trump: a Los Angeles il problema sono gli insorti, meritano la prigione - (askanews) – “Le persone che stanno causando il problema sono agitatori professionisti, sono insorti. Leggi su askanews.it

Il nemico ideale. Trump marcia su Los Angeles per sottomettere Gavin Newsom e i migranti - fa causa all'amministrazione, dopo l'invio contro la sua volontà della Guardia ... Leggi su huffingtonpost.it

Le proteste a Los Angeles sono l’occasione che Trump stava aspettando - Mandare la Guardia Nazionale contro la volontà del governatore della California c'entra molto con la politica e poco con la sicurezza ... Leggi su ilpost.it