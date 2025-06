Truffe ai danni degli anziani col trucco del finto carabiniere 17enne finisce in comunità

Una crescente ondata di truffe ai danni degli anziani, spesso perpetrate con il classico stratagemma del finto carabiniere, sta allarmando le comunità. Questa volta, un diciassettenne è finito in comunità dopo aver messo a segno raggiri ai danni di persone fragili, grazie all’intervento dei Carabinieri di Catania. Un provvedimento che sottolinea l’importanza di essere vigili e informati per proteggere i nostri cari da questi inganni.

Un diciassettenne in comunità per truffa ai danni di persone anziane. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina eseguito a Catania, dai carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea, supportati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Catania. 🔗 Leggi su Messinatoday.it