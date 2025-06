Truffa due anziani insieme a un complice 17enne collocato in comunità

In un episodio che scuote la comunità, due anziani sono stati vittime di una truffa aggravata orchestrata da un 17enne e un complice. La brillante operazione dei carabinieri di Catania ha portato al collocamento del minorenne in comunità, evidenziando l'importanza di vigilare sui più vulnerabili. Questa vicenda sottolinea come l’unione tra forze dell’ordine e comunità sia fondamentale per proteggere i cittadini più fragili e contrastare efficacemente la criminalità.

Scatta il collocamento in comunità per un 17enne, ritenuto responsabile di due episodi di truffa aggravata ai danni di anziani con il metodo del falso appartentente alle forze dell'ordine. A Catania i carabinieri della stazione di Scaletta Zanclea, insieme ai militari della compagnia Fontanarossa.

