Trovato in possesso di un taser nel parco minorenne denunciato ad Anzola

In risposta alle crescenti segnalazioni dei cittadini di Anzola dell'Emilia, i carabinieri hanno rafforzato i controlli nei parchi e nelle strade della zona. Durante un intervento, hanno identificato un minorenne in possesso di un taser, un’arma considerata potenzialmente pericolosa. La scoperta ha portato alla sua denuncia, evidenziando l’importanza di vigilare sulla sicurezza pubblica e la necessità di interventi tempestivi. La vicenda sottolinea come la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità sia fondamentale per tutelare tutti i cittadini.

Anzola dell'Emilia, 9 giugno 2025 - A seguito di numerose segnalazioni arrivate dai cittadini di Anzola dell'Emilia, i carabinieri hanno intensificato i controlli nei parchi e nelle strade, identificando e denunciando un minorenne per porto di armi o oggetti atti a offendere in quanto trovato in possesso di un taser. I controlli dei militari dell'Arma della Stazione di Anzola Emilia sono avvenuti a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini del posto in merito alla presenza, in particolar modo all’interno del parco pubblico Fantazzini e nelle vicinanze dell'Istituito scolastico Pascoli, di gruppi di ragazzi che, oltre a consumare droga, ricorrendo anche all'uso del gas esilarante, infastidivano i passanti e in alcuni casi si rendevano responsabili di danneggiamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato in possesso di un taser nel parco, minorenne denunciato ad Anzola

