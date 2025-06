Trova una bottiglia con un messaggio e delle ceneri | Sono di mia madre sta facendo il giro del mondo

Un gesto semplice, ma carico di emozione: una bottiglia con un messaggio e le ceneri di una madre, che sta attraversando il mondo. Una testimonianza di amore e ricordo affidata al mare, pronta a un nuovo viaggio tra terre lontane. La storia di questa bottiglia ci ricorda quanto possa essere potente un gesto di affetto. Se anche tu desideri condividere un messaggio speciale, il mare potrebbe essere il suo prossimo destinatario.

"Questa è la mia mamma. Se l’hai trovata, rimettila in acqua, sta facendo un viaggio per il mondo. Grazie". Un messaggio commovente, affidato al mare da una ragazza inglese e ritrovato nei giorni scorsi su una spiaggia nel Regno Unito. Il messaggio e le ceneri in bottiglia: "Questa è la mia. 🔗 Leggi su Today.it