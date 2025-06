Trofeo dei Laghi la rappresentativa FIDAL di Sondrio in gara a Rovellasca

Il 33° Trofeo dei Laghi-Memorial Lino Quaglia si preannuncia come un emozionante palcoscenico di talento e passione, con la rappresentativa FIDAL di Sondrio pronta a dare il massimo. Questa gara regionale di atletica leggera in pista, che coinvolge le migliori promesse delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, promette spettacolo e grandi sfide. La nostra squadra si prepara a mettere in mostra tutto il suo valore, alimentando sogni e ambizioni per un futuro ancora più brillante.

