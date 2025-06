Trionfo per la Compagnia arcieri e balestrieri ‘Filippo degli Ariosti’ al campionato nazionale

Un trionfo indimenticabile per la Compagnia Arcieri e Balestrieri “Filippo degli Ariosti” al campionato nazionale! Con un doppio titolo italiano individuale e un podio a squadre, la squadra ferrarese ha dimostrato tutta la sua abilità e passione. Nei giorni scorsi, tra abiti medievali e atmosfere d’altri tempi, i valorosi arcieri si sono imposti con merito a Sant’Angelo in Lizzola. La loro impresa promette di essere solo l’inizio di una stagione ricca di successi.

Un doppio titolo italiano individuale e un podio a squadre per la Compagnia arcieri e balestrieri ‘Filippo degli Ariosti’. Si tratta del più che soddisfacente bilancio ottenuto dalla squadra ferrarese, che nei giorni scorsi ha partecipato al campionato nazionale di arco storico in abiti medievali, tenutosi nella località di Sant’Angelo in Lizzola nel Comune di Vallefoglia (Pu). Nel corso delle varie gare, i ferraresi Andrea Fantoni e Simona Malaguti sono riusciti a conquistare il titolo italiano con Remo Verri di Molinella. I risultati ottenuti da questi arcieri della squadra ferrarese, permetteranno a tutti di essere convocati e fare parte della squadra nazionale di arcieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it