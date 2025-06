Tributi al modello Lecce | il territorio celebra la stagione dei giallorossi

Il territorio di Lecce si anima in un tributo vibrante ai giallorossi, simbolo di passione e resilienza. La recente salvezza record in Serie A ha acceso orgoglio e speranza, portando la comunitĂ a celebrare questa impresa che incarna le ambizioni della cittĂ . Dopo il riconoscimento della Camera di Commercio, altri eventi e iniziative rafforzano il legame tra squadra e territorio, affermando come il cuore del Salento batta forte nel nome del calcio e della sua storia unica.

LECCE – L'eco dell'ultima sofferta salvezza del Lecce, quella dei record, perchĂ© la terza consecutiva in serie A, non si spegne e continua ad essere celebrata con riconoscimenti destinati ai fautori di una storia che rappresenta il territorio e le sue ambizioni. Prima la Camera di Commercio e.

