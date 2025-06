Treviso la proposta del vicesindaco | Bicchieri d' acqua gratis nei bar

In molte città del mondo, ricevere un bicchiere d'acqua gratuita al bar è una consuetudine scontata, ma a Treviso, questa norma sembra ancora lontana dall’essere adottata universalmente. Il vicesindaco ha proposto un cambiamento, promuovendo l’uso di bicchieri d’acqua gratis per tutti i clienti. Un gesto semplice che potrebbe migliorare l’esperienza nei locali e rafforzare il senso di solidarietà cittadina, portando la città verso un approccio più ospitale e sostenibile.

In molte città del Mondo è considarato un gesto normale: il bicchiere d'acqua del rubinetto preso al bar, soprattutto se accompagnato dal caffè, non viene fatto pagare al cliente. A Treviso e provincia però, solo alcuni locali adottano quest'usanza chiedendo almeno 50 centesimi per un bicchiere. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Treviso, la proposta del vicesindaco: «Bicchieri d'acqua gratis nei bar»

