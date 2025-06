Trequartista unica punta o tridente in linea | anche con Juric l’elasticità offensiva resta al potere

L'innovativa filosofia tattica di Juric si distingue per la sua flessibilità, capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco e alle caratteristiche dei giocatori. Questa elasticità offensiva permette di sperimentare vari schemi, dal trequartista alla punta unica o tridente in linea, senza vincoli rigidi. In un'epoca in cui le strategie evolvono rapidamente, l'Atalanta si prepara a sorprendere ancora, offrendo un calcio dinamico e imprevedibile che mantiene il potere nelle proprie mani.

La dicitura “3-4-fantasia” non è propriamente la più adatta, ma in qualche modo è d’aiuto per capire il concetto: come già capitato nell’era Gasperini, anche Ivan Juric il tridente d’attacco dell’Atalanta non avrà né posizioni stagne né disegni preimpostati. Tradotto: tutte le soluzioni sono praticabili. Sia l’unica punta con due uomini dietro, sia tre in linea, sia il trequartista con le due punte, ci sarà massimo adattamento alle caratteristiche dei giocatori offensivi per farli esprimere al meglio. La scelta della continuità tecnica passa anche da questo dettaglio, per niente secondario quando si tratta di affrontare più partite, con la necessità quindi di una rosa ampia per poter gestire il doppio, anzi, triplo impegno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it