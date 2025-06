Treni ed estate | la Freccia Orobica riparte ma da Brescia Si va anche in Liguria e Versilia

L’estate si avvicina e con essa la voglia di viaggiare! La Freccia Orobica torna a correre, portando i passeggeri da Brescia verso splendide mete come Liguria e Versilia. Con il nuovo itinerario, anche se la stazione di Bergamo sarà "off limits" per lavori, partiremo alla scoperta delle meraviglie della riviera romagnola in sole sei ore e mezza. Pronti a partire?

IN VIAGGIO. La stazione di Brgamo «off limits» per i lavori, dal 15 giugno porterà sulla riviera romagnola in sei ore e mezza. Si parte dalla nostra città per la Liguria e la Toscana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treni ed estate: la «Freccia Orobica» riparte ma da Brescia. Si va anche in Liguria e Versilia

