Tregue temporanee caos permanente Cosa sta succedendo di nuovo in Libia

La Libia torna sotto i riflettori, tra tregue temporanee e caos permanente. Tripoli si è risvegliata ancora una volta con il suono delle armi, segnando un ritorno alla violenza tra fazioni armate. In un contesto di tensione crescente, le zone di Ain Zara, Jazirat al-Fernaj e Wadi al-Rabi’ sono teatro di scontri e movimenti militari che minacciano la fragile stabilità del paese. Ma cosa sta davvero accadendo e quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi infinita?

Tripoli si è svegliata ancora una volta al suono delle armi. Brevi scontri all’alba tra le Forze di Deterrenza (Rada) e la Brigata 444 hanno riportato la tensione in superficie, dopo giorni di crescente rafforzamento militare lungo le linee di contatto tra le aree di influenza dei due gruppi. Le zone di Ain Zara, Jazirat al-Fernaj e Wadi al-Rabi’ hanno visto movimenti armati, con veicoli militari nelle strade e uomini in abiti civili al fianco delle forze ufficiali. Anche il centro città è stato interessato da scontri, con l’Unità di Repressione del terrorismo che ha preso temporaneamente il controllo di alcuni nodi chiave a scapito dell’Unità di Sicurezza Generale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tregue temporanee, caos permanente. Cosa sta succedendo (di nuovo) in Libia

