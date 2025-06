Trecento appartamenti e mille posti letto E il prossimo obiettivo è crescere ancora

Dal 1989, La Ringhiera ha trasformato il sogno di tanti studenti in realtà concreta, con oltre 300 appartamenti e mille posti letto. Ora, con l’obiettivo di arrivare a 232 nuove soluzioni abitative, continua a crescere, incarnando un modello di comunità che unisce solidarietà e innovazione. La loro storia dimostra come passione e determinazione possano cambiare il modo di vivere l’università, offrendo sempre più opportunità ai giovani di oggi.

LA NASCITA de La Ringhiera risale al 1989, per iniziativa di alcuni studenti universitari fuori sede alla ricerca di una sistemazione dove vivere durante il loro percorso di studi. L'esperienza di cercare e acquisire appartamenti e gestirne le locazioni fu talmente coinvolgente e formativa che i ragazzi decisero di mettere le loro capacità al servizio di altri studenti. Nacque così, sotto forma di cooperativa, la prima versione de La Ringhiera che, oltre trent'anni dopo, è diventata una protagonista nel settore della commercializzazione e gestione di alloggi per studenti universitari, con oltre 300 appartamenti e più di 1100 posti letto in nove città universitarie italiane, in particolare a Milano, Firenze e Roma.