Tre ettari e mezzo di frutteto distrutto dalle fiamme | incendio appiccato o propagatosi dalle sterpi?

Un incubo che si ripete: tre ettari e mezzo di frutteto distrutti dalle fiamme nella notte a Canicattì. L’incendio, forse scatenato o alimentato dalle sterpaglie, ha causato danni ingenti ai coltivatori locali, con perdite economiche considerevoli e un duro colpo all’economia agricola della zona. La community ora si interroga sulle misure preventive per evitare che tragedie simili si ripetano, proteggendo il patrimonio e il lavoro di tanti.

Un frutteto - esteso su tre ettari e mezzo di terreno - è stato devastato dalle fiamme. È accaduto nella tarda serata di ieri, ancora una volta a Canicattì. I pompieri del distaccamento cittadino hanno cercato di fronteggiare il vasto fronte, ma i danni ci sono stati. E sono stati economicamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tre ettari e mezzo di frutteto distrutto dalle fiamme: incendio appiccato o propagatosi dalle sterpi?

In questa notizia si parla di: Ettari Mezzo Frutteto Fiamme

Vendicari, fiamme devastano 5 ettari di vegetazione - con un mezzo inviato dal capoluogo aretuseo, hanno contrastato un vasto rogo presso la IX strada di San Lorenzo. Leggi su rainews.it

Fiamme nella zona dei calanchi: danneggiati otto ettari di riserva - Oggi, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo, con un'autobotte e un mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, è intervenuta ad Atri ... Leggi su ilmessaggero.it

Nell’Isola altri undici incendi, in fumo 6 ettari e mezzo - Sono undici gli incendi scoppiati oggi in Sardegna, che hanno fatto andare in fumo 6 ettari e mezzo di terreno ... Leggi su unionesarda.it