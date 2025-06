tre adorabili esemplari di quokka sono in attesa di un nome al symbio wildlife park del western australia

Al Symbio Wildlife Park, nel cuore del Western Australia, arrivano tre irresistibili quokka pronti a rubare il cuore di tutti con i loro sorrisi contagiosi. Questi piccoli marsupiali, già celebri come "gli animali più felici del mondo", non vedono l'ora di ricevere un nome che renda ancora più speciale la loro presenza. Vuoi contribuire anche tu a rendere unica la loro storia? Scopriamoli insieme!

I l Symbio Wildlife Park, a sud di Sydney, è lieto di dare il benvenuto a tre adorabili nuovi residenti: si tratta di un trio di adorabili quokka formato da un maschio e due femmine. Affettuosamente conosciuti come “gli animali più felici del mondo”, grazie ai loro caratteristici sorrisi impertinenti, questi adorabili marsupiali stanno già conquistando sia il personale che i visitatori. E sono in attesa di un nome: si potrà provare a suggerirlo attraverso i social entro il 19 giugno 2025. Leggi anche › Australia un paradiso fra sostenibilità e cultura Originario di alcune piccole aree del Western Australia, tra cui l’ Isola di Rottnest, il quokka ( Setonix brachyurus) è un piccolo marsupiale simile al wallaby, noto per la sua cordialità e il sorriso fotogenico. 🔗 Leggi su Iodonna.it