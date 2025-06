Travolta mentre andava al lavoro a piedi iniziato il processo ad un 70enne

Un tragico episodio che ha scosso la comunità di Treviso: una donna, vittima di un investimento fatale mentre si recava al lavoro, ha perso la vita dopo tre giorni di sofferenza. Originaria del Kosovo ma nata nella nostra città, la sua scomparsa apre un doloroso capitolo legale e umano. Oggi, 9 giugno, è iniziato il processo al 70enne responsabile dell’incidente, segnando un passo importante nella ricerca di giustizia per questa perdita incolmabile.

