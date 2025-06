Travolse con l’auto Fabiana Chiarappa il prete accusato di omicidio stradale “ha ostacolato le indagini”

Il dramma di Fabiana Chiarappa scuote la comunità, mentre il processo per l'incidente che le è costato la vita si fa sempre più complesso. Don Nicola D'Onghia, accusato di aver travolto la giovane e di aver ostacolato le indagini, si trova ora sotto obbligo di dimora. Un caso che mette in evidenza come la verità possa essere nascosta dietro le apparenze e le scelte di chi dovrebbe invece fare da guida. Continua a leggere.

Don Nicola D'Onghia, il parroco accusato di aver travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, morta lo scorso 2 aprile, "non ha mai agevolato, ma ha anzi di fatto ostacolato la ricostruzione della dinamica del sinistro". Lo ha scritto il tribunale del Riesame di Bari nelle motivazioni dell'ordinanza con cui ha disposto per il parroco l'obbligo di dimora al posto dei domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Fabiana Chiarappa Accusato Ostacolato

Travolse e uccise Fabiana Chiarappa, poi fuggì: revocati arresti domiciliari al parroco di Turi - Il Tribunale del Riesame di Bari ha revocato gli arresti domiciliari a don Nicola D’Onghia, parroco di Turi, coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa.

Travolse con l’auto Fabiana Chiarappa, il prete accusato di omicidio stradale “ha ostacolato le indagini” - Don Nicola D'Onghia, il parroco accusato di aver travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, morta lo scorso 2 aprile, "non ha mai agevolato, ma ha anzi ... Leggi su fanpage.it

Parroco accusato di omicidio stradale, il Riesame: “Ostacolò le indagini. Poco attento rispetto alla vita” - Don Nicola D'Onghia, parroco di Noci, “non ha mai agevolato ma anzi ostacolato la ricostruzione della dinamica” dell’incidente stradale costato ... Leggi su immediato.net

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, indagato don Nicola D'Onghi: «Ha ostacolato le indagini». Le tracce di sangue e la guida al cellulare - Don Nicola D'Onghia, il parroco di Noci (Bari) indagato per omicidio stradale per la morte di una motociclista, con le sue dichiarazioni ... Leggi su msn.com