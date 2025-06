Travaglio sul Nove | Attacco di Kiev ai bombardieri russi? Ecco cosa significa la risposta militare di Putin

Il recente attacco di Kiev ai bombardieri russi ha scatenato una dura risposta da parte di Putin, evidenziando le complesse dinamiche del conflitto in corso. In guerra, le decisioni sono spesso un equilibrio precario tra rischi e opportunità , e questa volta l’attacco su territorio russo ha aperto un nuovo capitolo di escalation. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse nel teatro di questa guerra senza esclusione di colpi?

"Quando è in corso una guerra e sei l'invaso non esistono scelte giuste o sbagliate, diciamo che quella di bombardare in territorio russo è stata una scelta azzardata. Perché ha colpito i bombardieri, fondamentali per la deterrenza nucleare. E perciò è un attacco che richiede una risposta obbligata di pari intensità. Mi sarei aspettato una risposta con missili ipersonici, al momento ci sono stati attacchi convenzionali molto forti, ma nulla di nuovo rispetto agli anni precedenti". Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intervenuto ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, commentando l'attacco di Kiev ai bombardieri di Mosca.

