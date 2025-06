Trattenere i big per l’Atalanta sarà importante ma le turbolenze saranno dietro l’angolo | occorrerà farsi trovare pronti

Nel mondo del calcio, trattenere i propri big è strategico quanto difficile: l’Atalanta ne ha fatto la sua forza, ma le tempeste sono sempre dietro l’angolo. La sfida sarà non solo conservare i talenti, ma anche rinforzare la rosa e trovare le giuste sostituzioni. Restare tra le grandi richiede attenzione costante e scelte oculate: il calciomercato sarà la chiave per mantenere l’equilibrio e puntare ancora più in alto.

Calciomercato Atalanta: non cedere i propri big sarà importante, ma la priorità sarà ovviamente rinforzare (o "come" sostituirli) Diventare big nel calcio non è facile, mantenersi per tanti anni a questi livelli diventa una vera impresa titanica dove l'Atalanta ha saputo stabilizzarsi alla grande, e in tutto questo il calciomercato gioca un ruolo fondamentale tra .

