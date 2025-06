Trasporto pubblico locale la Fit Cisl denuncia la società Palmentieri | Violati i diritti dei lavoratori

La Fit-Cisl provinciale di Salerno denuncia un grave sfruttamento dei diritti dei lavoratori da parte della società Autolinee Antonio Palmentieri, affidataria provvisoria di alcune linee di trasporto pubblico locale. In un atto d'accusa durissimo, evidenzia violazioni che mettono a rischio la dignità e la sicurezza degli operatori, sollevando un allarme che non può essere ignorato. È fondamentale che si faccia luce su questa situazione per tutelare chi garantisce il servizio essenziale alla comunità.

È un atto d'accusa durissimo quello che la Fit-Cisl provinciale ha indirizzato alla società Autolinee Antonio Palmentieri, affidataria provvisoria di alcune linee di trasporto pubblico locale in provincia di Salerno. Secondo quanto denunciato in un comunicato e in una segnalazione formale.

In questa notizia si parla di: Trasporto Pubblico Locale Cisl

