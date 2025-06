Trasporto pubblico fermo da 14 mesi per i lavoratori dell’indotto ex Sevel | la Fiom-Cgil accusa Situazione inaccettabile

Da oltre un anno, i lavoratori dell’indotto ex Sevel in Val di Sangro affrontano una sfida quotidiana: il trasporto pubblico fermo da 14 mesi, causando disagi, aumenti di costi e rischi per la loro sicurezza. La Fiom-Cgil denuncia questa situazione inaccettabile e chiede interventi urgenti alle istituzioni regionali. È ora che si trovi una soluzione definitiva per garantire la mobilità dei lavoratori e tutelare i loro diritti.

Quattordici mesi di disagi, costi aggiuntivi e rischi per i lavoratori dell'indotto Stellantis in Val di Sangro. È la denuncia della Fiom-Cgil Chieti che torna a chiedere un intervento immediato da parte della Regione, dell'Arap e della Regione Molise per sbloccare le fermate degli autobus.

