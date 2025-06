Trash trail | tra eternit accendini bombole del gas e il nuovo turismo dell’indecenza

adrenalina, oggi si trasforma in un triste museo di rifiuti e abbandono. Tra eternit, accendini, bombole del gas e il nuovo turismo dell’indecenza, il nostro paesaggio si sgretola sotto i nostri occhi. Ma non ci arrenderemo: è il momento di agire per preservare la bellezza che ancora ci circonda. Perché, se non interveniamo ora, tutto ciò che amiamo rischia di sparire per sempre.

Ah, le uscite in bici. Quel momento di comunione con la natura, in cui il cuore si esalta per la salita, i polmoni cantano per l'aria pura (e per le microplastiche), e l'anima si nutre del verde dei boschi. finché lo stomaco non si accartoccia alla vista dell'ennesimo scempio ambientale. Sì, anche questa settimana. Sì, ancora. Sì, lo sappiamo. E sì: Poti colpisce ancora. Il nostro paradiso collinare, che un tempo pullulava di faggi, sentieri e poesia, oggi sembra l'area backstage di un concerto trap fallito. Altro che "natura incontaminata": ogni giro è una caccia al tesoro dell'indecenza, tra bottiglie, cartacce, fazzoletti, e — breaking news — accendini.

