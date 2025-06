TrasFormazioni Digitali l’evento nazionale sulla transizione digitale nella scuola

trasformazioni digitali che ha riunito esperti, docenti e studenti per esplorare le nuove frontiere dell’istruzione del domani. L’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, come Scuola Polo Nazionale, si conferma cuore pulsante di innovazione, guidando la rivoluzione digitale nella scuola italiana. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per condividere idee, strumenti e strategie, plasmando il futuro dell’educazione in Italia e oltre.

La scuola italiana guarda al futuro con l'IPSEOA "Manlio Rossi-Doria" di Avellino, Scuola Polo Nazionale per la transizione digitale. Dal 6 all'8 giugno 2025, infatti, ha avuto luogo presso l'ex carcere borbonico di Avellino la kermesse "TrasFormazioni Digitali", un importante evento di.

