Trasforma la vita della ex in un incubo arrestato un 52enne

Una storia di follia e determinazione che si è conclusa con un intervento decisivo. Un uomo di 52 anni, incapace di accettare la fine della relazione, ha trasformato la vita dell’ex in un incubo quotidiano, minacciandola ripetutamente. Fortunatamente, la fermezza delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, riportando la serenità nella vita della vittima. La giustizia ha dimostrato ancora una volta di essere la nostra più grande alleata contro la paura.

Non aveva mai accettato il fatto che si fossero lasciati ed aveva preso a minacciarla facendole diventare la vita un vero e proprio incubo. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del.

