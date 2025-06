Trascinati dalla corrente contro la scogliera salvati due fratelli

Una domenica di relax si trasforma in una corsa contro il tempo: due fratelli sono stati trascinati dalla corrente contro la scogliera a San Felice Circeo, rischiando di perdere la vita. Ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il loro salvataggio ha evitato il peggio. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prontezza e la solidarietà in situazioni di emergenza.

Doveva essere una domenica di sole da trascorrere in spiaggia quella di ieri, domenica 8 giugno, invece nel pomeriggio a San Felice Circeo sono stati vissuti momenti di paura per le sorti di due fratelli soccorsi in mare. Tutto è accaduto nelle acque antistanti gli stabilimenti balneari La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Trascinati dalla corrente contro la scogliera, salvati due fratelli

