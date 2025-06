Trame Segreti di Famiglia | finale prima stagione

Nell’affascinante universo di "Trame Segreti di Famiglia", la prima stagione si conclude con rivelazioni sconvolgenti e piani audaci. Mert svela a Ilgaz una scoperta cruciale, mentre Ceylin trama astutamente per scoprire la verità dietro l’omicidio di suo padre. La suspense monta, e il destino dei protagonisti si intreccia in un gioco pericoloso che lascerà gli spettatori col fiato sospeso. La domanda ora è: quale segreto verrà finalmente svelato?

Ep. 109 Segreti di Famiglia Mert informa Ilgaz che Serdar sta cercando il suo cellulare. Ceylin informa Pars, Ilgaz ed Eren che l'assassino di suo padre è Serdar e che forse nel suo cellulare si trovano le prove della sua colpevolezza. Ceylin, senza altra scelta, pianifica con Cuneyt di appropriarsi del cellulare e di farlo arrivare in procura in forma anonima. Ep. 110 Cuneyt si introduce nello studio Tilmen in piena notte con la scusa di ritirare i suoi effetti personali e apre la porta a Ceylin. Cercano disperatamente il cellulare ma non riescono a trovarlo. Ceylin pero' trova qualcosa di interessante: la prova che Yekta ha tratto profitto da attivita' illecite.

