trame segreti di famiglia 2

La seconda stagione di Segreti di Famiglia ci travolge con emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Igaz e Ceylin vivono il loro amore felice, mentre Yekta affronta la rovina totale. Quando Eren scopre quattro cadaveri nel pozzo, alleanze imprevedibili si formano e si disfano, dimostrando che un solo filo spezzato può distruggere per sempre l’armonia. Scopriamo insieme cosa riserva questa coinvolgente trama.

Seconda stagione per Segreti di Famiglia. Igaz e Ceylin stanno vivendo i momenti più felici del loro matrimonio. Yekta, che ha perso la sua reputazione, i suoi beni e la moglie, si ritrova in strada senza un soldo. E quando, una mattina, Eren scopre quattro cadaveri nel pozzo, i nemici si trasformano in alleati e gli alleati in nemici. Perchè "quando un filo si spezza, l'armonia è distrutta per sempre". Trame Episodi 1- 5  Ep. 1 A seguito di una segnalazione anonima, Eren e Ilgaz si recano in una villa nel quartiere di Erenkoy e all'interno di un pozzo inutilizzato presente nel giardino, trovano quattro cadaveri e un bambino di circa tredici anni in condizioni critiche.

