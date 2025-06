Trailer del primo film di finzione di joshua oppenheimer in uscita il 3 luglio

Scopri in anteprima il trailer di “The End”, il primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, in uscita il 3 luglio. Questo atteso progetto segna un emozionante nuovo capitolo nella carriera del regista, famoso per i suoi documentari rivoluzionari e due nomination all’Oscar. Con una narrazione intensa e coinvolgente, “The End” promette di lasciare un’impronta indelebile nel panorama cinematografico globale, portando gli spettatori in un viaggio mozzafiato...

il trailer di "the end": un'anticipazione del nuovo film di joshua oppenheimer. È stato reso disponibile online il trailer ufficiale di "The End", il nuovo progetto cinematografico diretto da Joshua Oppenheimer. Conosciuto per i suoi documentari rivoluzionari e due candidature all'Oscar, Oppenheimer si cimenta ora in un'opera di finzione che promette di lasciare un'impronta significativa nel panorama cinematografico internazionale. Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 3 luglio, distribuito da I Wonder Pictures. caratteristiche e tematiche di "the end". un racconto post-apocalittico ricco di simbolismo.

