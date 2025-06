Tragico scontro tra scooter e auto | muore un 33enne Ferito gravemente il passeggero del mezzo a due ruote Il drammatico incidente lungo via Fontanatetta a Civitavecchia

Un tragico incidente a Civitavecchia ha sconvolto la comunità: uno scooter con due romeni si scontra violentemente con un’auto lungo via Fontanatetta. L’impatto devastante ha causato la morte di un 33enne e il grave ferimento del passeggero. La tragedia, avvenuta ieri pomeriggio, solleva ancora molte domande sulla sicurezza stradale e la prevenzione. Restate aggiornati per scoprire come si svolgeranno le indagini e quali misure verranno adottate per evitare future tragedie.

Un drammatico incidente si è verificato ieri, domenica 9 giugno, a Civitavecchia, lungo via Fontanatetta, dove uno scooter con a bordo due uomini romeni è stato coinvolto in un violentissimo scontro frontale con un'automobile. La tragedia ha avuto luogo poco prima delle 17:30, lasciando purtroppo una vittima e un ferito grave. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter, che viaggiava in direzione Sant'Agostino, si è improvvisamente scontrato con un veicolo che procedeva nel senso opposto. L'impatto è stato devastante per il 33enne alla guida del motociclo, che è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

