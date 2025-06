Tragica scoperta in città | un passante ritrova il corpo senza vita di un senzatetto

Una scena straziante quella che si è presentata questa mattina a Lecce, dove un passante, passando lungo viale della... ha scoperto il corpo senza vita di un senzatetto, lasciando la comunità sgomenta e richiamando l’attenzione sulla difficile realtà dei senza tetto. Un dramma silenzioso che ci invita a riflettere sulle sfide sociali ancora irrisolte e sull’importanza di solidarietà e attenzione verso i più vulnerabili.

