Tragica scoperta a Lecce un uomo trovato morto per strada | disposta l' autopsia

Una scena drammatica sconvolge Lecce: un uomo senza fissa dimora, presumibilmente tunisino, è stato trovato senza vita nel quartiere San Pio. La polizia ha disposto immediatamente un’autopsia per chiarire le cause di questa tragica scomparsa. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che scuote la comunità.

Un uomo, un senza fissa dimora pare di nazionalità tunisina, è stato trovato morto in strada nel quartiere San Pio di Lecce. La tragica scoperta è stata fatta questa mattina,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragica scoperta a Lecce, un uomo trovato morto per strada: disposta l'autopsia

