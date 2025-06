Tragedia sul treno | poliziotto muore a 53 anni durante il servizio aveva lavorato anche a Palermo

Una giornata che avrebbe dovuto essere normale si è trasformata in una tragedia insostenibile. Massimo Sanna, poliziotto dedicato, ha perso la vita all’improvviso durante un controllo di routine a bordo di un treno. La sua dedizione e il suo coraggio resteranno impressi nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel mondo della sicurezza e della solidarietà.

Un controllo di routine si è trasformato in tragedia. Massimo Sanna, agente della Polfer di Tarvisio che in passato aveva lavorato anche per la polizia di Palermo, è stato stroncato negli scorsi giorni da un malore mentre svolgeva un servizio di vigilanza a bordo di un treno in transito alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it