Tragedia sfiorata sull’A23 due tir in contromano in direzione Udine | bloccati dalla polizia – Video

Una scena da brivido sull’A23: due tir stranieri, partiti in contromano verso Udine, hanno rischiato una tragedia. La polizia, grazie a un intervento rapido, li ha fermati prima che potessero causare disastri. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la vigilanza sulle strade e la prontezza delle forze dell’ordine nel prevenire incidenti. La vicenda si è conclusa con un intervento tempestivo che ha evitato il peggio.

Tragedia sfiorata venerdì scorso in A23 quando due tir, di nazionalità estera, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, per motivi ancora ignoti, hanno imboccato contromano lo svincolo d’uscita autostradale di Tarvisio, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. La polizia ha intercettato i due autotrasportatori: per loro ritiro immediato della patente di guida, sanzione amministrativa (da 2046 a 8168 euro) e il fermo amministrativo del mezzo per un periodo di tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tragedia sfiorata sull’A23, due tir in contromano in direzione Udine: bloccati dalla polizia – Video

