Tragedia sfiorata al Corviale | incendiata una bombola del gas davanti a un appartamento

Una notte di paura al Corviale, dove una bombola del gas ha rischiato di scatenare una tragedia. L'incendio, scoppiato all'alba davanti a un appartamento nel 'Serpentone', avrebbe potuto avere conseguenze disastrose se non fosse stato per l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e la prevenzione in una delle zone più popolose di Roma, lasciando tutti con il fiato sospeso e pronti a scoprire come si evolverà l'indagine.

Una bombola del gas ha preso fuoco al Corviale. L'incendio è divampato all'alba davanti a un appartamento che si trova al 'Serpentone'. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima di una possibile esplosione. Una strage sfiorata sulla quale indagano le forze. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tragedia sfiorata al Corviale: incendiata una bombola del gas davanti a un appartamento

