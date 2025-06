Tragedia nel canale | muore annegata una donna

Una tragedia sconvolge la comunità: questa mattina, nel canale tra Novara e Cameriano, una donna di circa 70 anni è stata trovata priva di vita. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica perdita, lasciando la comunità in lutto e in attesa di chiarimenti che possano portare conforto e verità.

Tragedia nel canale. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 giugno, una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nel canale sulla strada fra Novara e Cameriano, all'altezza del negozio di fiori e piante Fasoli. Sul posto i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il.

