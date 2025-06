Tragedia nel canale | è Nunzia Ricciardo la donna annegata

Una tragedia scuote la tranquilla provincia di Novara: nel canale tra Novara e Cameriano, è stata rinvenuta senza vita Nunzia Ricciardo, donna di circa 70 anni scomparsa ieri pomeriggio. Il drammatico ritrovamento, avvenuto oggi mattina vicino al negozio Fasoli, ha lasciato la comunità sgomenta e in attesa di ulteriori chiarimenti. Questa perdita improvvisa ci ricorda quanto la nostra comunità sia vulnerabile e unita nel dolore.

