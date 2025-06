Tragedia in vacanza ad Ascea | turista muore dopo un tuffo in piscina

Una vacanza che doveva essere un momento di relax si è trasformata in una tragedia ad Ascea, nel cuore del Cilento. Un turista di 60 anni, originario di Reggio Emilia, ha perso la vita improvvisamente dopo un tuffo in piscina, lasciando senza parole amici e familiari. Una triste notizia che ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra serenità e dolore durante i momenti di svago.

