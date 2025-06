Tragedia in casa | uccide la moglie e tenta di togliersi la vita

Una tragedia che ha sconvolto Empoli: questa mattina, la polizia è intervenuta in un’abitazione di via Buozzi, dove hanno trovato una donna di 83 anni senza vita e un uomo che aveva tentato di togliersi la vita. Le cause di questa drammatica vicenda sono ancora da chiarire, ma l’intera comunità si interroga sulle ragioni di questa terribile perdita. Un episodio che lascia aperti molti interrogativi e richiede approfondimenti.

Questa mattina intervento della polizia di Stato, commissariato di Empoli, in un'abitazione di Via Buozzi a Empoli dopo la segnalazione di un parente di una coppia di anziani coniugi. Quando in casa sono entrati i soccorsi, gli agenti hanno trovato senza vita una donna di 83 anni, sarebbe.

