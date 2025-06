Tragedia a Oristano | muore il vicesindaco di Scano Montiferro investito da un’auto pirata

Una tragedia scuote Oristano: il vicesindaco di Scano Montiferro, Antonio Pietro Ghiaccio, è stato tragicamente investito da un'auto pirata mentre spingeva la sua moto rimasta senza benzina. Sangue freddo e solidarietà si uniscono in un momento di profonda tristezza per la comunità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e come sta reagendo la cittadinanza.

Stava spingendo la moto rimasta senza benzina quando è stato investito. Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro, in provincia di Oristano, è morto tragicamente nella notte tra l'8 e il 9 giugno, mentre si trovava lungo la strada provinciale 10 a San Vero Milis. L'incidente. L'uomo, rimasto senza carburante, stava spingendo la sua moto sul ciglio della strada in attesa dell'arrivo di un amico per ricevere aiuto. In quel momento, è stato sfiorato da una prima auto, poi travolto da una seconda vettura che, invece di fermarsi, è fuggita senza prestare soccorso.

