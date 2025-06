Tragedia a Novara | ritrovato senza vita il corpo di Nunzia Ricciardo

Una tragedia sconvolge Novara: è stato ritrovato senza vita il corpo di Nunzia Ricciardo, la donna di 70 anni scomparsa domenica scorsa. La sua scomparsa aveva suscitato un appello disperato da parte dei familiari, che ora si trovano a fare i conti con una perdita incolmabile. Seguiteci su DayItalianews per rimanere aggiornati su questa dolorosa vicenda e sulle ultime novità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa e l’appello disperato dei familiari. Si è conclusa tragicamente la vicenda di Nunzia Ricciardo, la donna di 70 anni scomparsa improvvisamente nella giornata di domenica da Novara. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in un canale alla periferia della città, tra Novara e Cameriano, nella giornata di lunedì. L’allarme era scattato dopo che i familiari, non riuscendo più a contattarla, avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. La figlia, in particolare, aveva condiviso un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovare la madre: “Ragazzi, massima urgenza! La mia mamma è scomparsa da ieri pomeriggio da casa, Novara, con la sua auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com