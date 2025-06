Tragedia a Giarizzole giovane trovato cadavere in casa

Una tragica scoperta scuote Giarizzole: oggi un giovane triestino è stato trovato senza vita nel suo appartamento, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità sono intervenute prontamente per avviare le indagini e fare chiarezza sulle cause di questa drammatica perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio questo doloroso episodio.

Nel primo pomeriggio di oggi 9 giugno un giovane triestino è stato trovato morto nel suo appartamento nel rione di Giarizzole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e il medico legale che ha constatato il decesso avvenuto nei giorni scorsi. Il cadavere era riverso a terra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Tragedia a Giarizzole, giovane trovato cadavere in casa

