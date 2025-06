Tragedia a Chieti | Cosa È Successo Davvero Nel Drammatico Incidente Stradale

Una domenica drammatica scuote Chieti con un incidente frontale che ha tragicamente tolto la vita a quattro persone. L'impatto, avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la statale 656 dir, ha lasciato la comunità senza parole e in preda alla tristezza. Le vittime, tra cui tre anziani fratelli e un giovane professionista, ci ricordano quanto sia fragile la vita. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, ma quello che conta ora è l'attenzione e il rispetto per le vittime e i loro cari.

Chieti - Una tragica collisione frontale ha sconvolto il tardo pomeriggio di domenica 8 giugno lungo la statale 656 dir, alle spalle dello stadio Guido Angelini di Chieti, causando la morte di quattro persone. Le vittime sono tre fratelli ultrasettantenni, originari di Guardiagrele, e un giovane geometra di 27 anni residente a Lettomanoppello. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17:00. Secondo le prime ricostruzioni, una BMW Serie 1, condotta dal 27enne, avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti includono eccessiva velocità , un possibile malore o un momento di distrazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Chieti: Cosa È Successo Davvero Nel Drammatico Incidente Stradale

