Traffico Roma del 09-06-2025 ore 20 | 30

Se vi trovate a muovervi per Roma questa sera del 9 giugno 2025 alle 20:30, è il momento di conoscere lo stato del traffico. La capitale mostra segnali di miglioramento, con una diminuzione generale dei rallentamenti, ma alcune vie strategiche come il Raccordo Anulare e via Trionfale restano particolarmente congestionate a causa di lavori in corso. Ecco cosa aspettarsi e come pianificare al meglio il vostro percorso.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino via Appia stessa situazione carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ancora problemi su via Trionfale dove Da oggi sono iniziati i lavori dell'Acquedotto del Peschiera la strada è chiusa tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani con deviazioni segnalate sul posto inevitabili ripercussioni per il traffico su via di Torrevecchia su via Pineta Sacchetti e via Cortina d'Ampezzo ci spostiamo sulla tangenziale rallentamenti e code da via Nomentana a via Salaria direzione dello Stadio Olimpico restiamo sulla tangenziale per lavori Questa notte tra le 23 e le 6 chiusura tra via Prenestina e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria la chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 16 giugno è sempre per lavori da questa sera e fino al 14 giugno tra le 21:30 alle 6 chiusi sotto Ignazio Guidi e Corso Italia direzione di viale del Muro Torto chiuso anche viale del Muro Torto tra piazzale Brasile è piazzale Flaminio

