Traffico Roma del 09-06-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma nella serata del 09 giugno 2025 si presenta con segni di miglioramento, sebbene persistano rallentamenti e code in alcune zone strategiche. La principale rete viaria della capitale mostra una diminuzione delle criticità , ma il Raccordo Anulare, sia in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Via Appia, sia in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina, evidenzia ancora congestioni. Inoltre, lavori per l'Acquedotto del Peschiera hanno causato la chiusura di via Trionfale tra via dell’Acquedotto Paolo e

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino via Appia stessa situazione carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ancora problemi su via Trionfale dove Da oggi sono iniziati i lavori dell'Acquedotto del Peschiera la strada è chiusa tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani con deviazioni segnalate sul posto inevitabili ripercussioni per il traffico su via di Torrevecchia su via Pineta Sacchetti e via Cortina d'Ampezzo ci spostiamo sulla tangenziale rallentamenti e code da via Nomentana a via Salaria direzione dello Stadio Olimpico restiamo sulla tangenziale per lavori Questa notte tra le 23 e le 6 chiusura tra via Prenestina e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria la chiusura si ripeterĂ tutte le notti fino al 16 giugno è sempre per lavori da questa sera e fino al 14 giugno tra le 21:30 alle 6 chiusi sotto Ignazio Guidi e Corso Italia direzione di viale del Muro Torto chiuso anche viale del Muro Torto tra piazzale Brasile è piazzale Flaminio ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-06-2025 ore 19:30

