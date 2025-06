Traffico Roma del 09-06-2025 ore 16 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 9 giugno 2025 alle 16:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. La città si trova attualmente in difficoltà a causa di un incidente lungo il raccordo anulare e dei lavori in corso su via Trionfale, che causano code e deviazioni. Restate sintonizzati su Roma Infomobilità per le ultime notizie e alternative di percorso, così da arrivare a destinazione in sicurezza e senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente Ci sono code tra le uscite di via Trionfale è Casal del Marmo al via da questa mattina la seconda fase dei lavori dell'Acquedotto del Peschiera chiusa fino a cessate esigenze via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani il traffico è deviato su via Giuseppe Taverna e via di gubernatis inevitabili ripercussioni per il traffico su via di Torrevecchia via Pineta Sacchetti via Cortina d'Ampezzo e Ottavia attenzione alla segnaletica è da questa sera e Fino al prossimo 14 giugno per lavori tra le 21:30 e le 6 q i sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia in direzione di viale del Muro Torto chiuso anche viale del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio lavori di notte anche in viale di Tor di Quinto fino a 30 Giulio tra le 21 e le 6 chiusura tra il sottopasso di via Flaminia e piazzale di Ponte Milvio a seconda della avanzamento dei lavori proseguono poi lavori di notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale 322 dice transito su carreggiata ridotta tra la galleria Fleming e via Nomentana in direzione di San Giovanni con lo stesso orario transito su carreggiata ridotta anche sulla tangenziale Tra il bivio per la 24 Roma Teramo è Largo Passamonti sempre in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica

